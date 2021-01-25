أعلنت الخارجية الصينية أن الصين تعارض أي تدخل خارجي في شؤون دولة ذات سيادة، وذلك تعليقا على تصريحات السفارة الأمريكية في روسيا بشأن المظاهرات التي جرت بموسكو يوم السبت.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في تصريحات صحفية يوم الاثنين إن "الصين تعارض بشدة التدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة".
وفي وقت سابق، قالت السفارة الأمريكية في موسكو، إنها تتابع "تقارير عن احتجاجات في 38 مدينة روسية"، وأضافت البعثة الدبلوماسية أنهم "يؤيدون حق جميع الناس في التظاهر السلمي وحرية التعبير"، وزعمت السفارة الأمريكية أن إجراءات السلطات الروسية "تهدف إلى قمع هذه الحقوق".
كما نشرت السفارة الأمريكية تحذيرا عبر موقعها الرسمي احتوى معلومات مفصلة عن مظاهرات متوقعة يوم السبت 23 يناير في روسيا، وطلبت فيه من المواطنين الأمريكيين تجنب الأماكن التي من المتوقع أن تجري فيها احتجاجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تعلق على بيان السفارة الأمريكية بشأن المظاهرات في موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.