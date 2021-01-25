قبل تسلم مهام عمله في ليبيا.. الرئيس اللبناني يودع المنسق الأممي بهدية خاصة

استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الاثنين، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، الذي يجري زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه في البلاد، وتسلمه عمله في ليبيا.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، أكد عون خلال استقبال كوبيتش تمسك لبنان بالمواثيق والقرارات الدولية وخصوصا القرار 1701، مشددًا على حرص بلاده على التعاون مع الأمم المتحدة في كل المجالات التي تتولاها في لبنان.

ودعا عون إلى أن تواصل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة تقديم الدعم والمساعدة للبنان، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة الراهنة التي يمر بها.

من جانبه، قال كوبيتش، "أغادر لبنان وهذا أمر غير متوقع، لأن خطتي كانت تقضي بالبقاء لفترة أطول، ولكن الأمور تخضع للظروف والحاجة إلى الانتقال من مكان لآخر، وبالتالي عليّ المغادرة لكنني قلبيًا باق هنا".

وأضاف أن الأمم المتحدة ستستمر أيضًا في التواصل مع الرئيس عون ومع الشعب اللبناني، خصوصًا وأن لبنان هو أحد الأعضاء المؤسسين وأرست اسس التعاون القائم على الاحترام والوفاء.

وأكد استمرار عمل الأمم المتحدة من أجل مصلحة لبنان ومنه العمل الذي تقوم به القوات الدولية في الجنوب "اليونيفيل".

وتقديرًا للجهود التي بذلها المنسق الخاص، في سبيل تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة ولبنان، منحه عون وسام الأرز الوطني من رتبة فارس، متمنيًا له التوفيق في مهامه الجديدة.