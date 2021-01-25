انتهاء جولة المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان

انتهت منذ قليل جولة المحادثات الاستكشافية بين تركيا واليونان بشأن النزاعات البحرية، وذلك بعد انقطاع خمس سنوات.
وقالت اليونان إن المباحثات مع تركيا ليست مفاوضات وغير ملزمة، مشيرةً إلى أن الهدف من جولة المحادثات مع تركيا استئناف الاتصالات المتوقفة.
وأضافت أنها ستوقع اليوم اتفاقية مع فرنسا لشراء 18 مقاتلة رافال، لافتة إلى أنها لن نناقش أي قضايا مع تركيا تتعلق بالسيادة والحقوق.
وتعثرت خطط استئناف المفاوضات العام الماضي بسبب إرسال تركيا سفينة تنقيب في منطقة متنازع عليها في شرق البحر المتوسط، وبسبب خلافات بشأن الموضوعات التي يجب أن تشملها المفاوضات.
وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأسبوع الماضي، إن اليونان ستشارك في المفاوضات بتفاؤل، لكن "دون سذاجة".
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه يأمل أن يكون استئناف المفاوضات بداية لعهد جديد.
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