التوتر يتصاعد.. روسيا تستدعي السفير الأمريكي وتسلمه مذكرة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، سفير واشنطن في موسكو على خلفية التظاهرات في البلاد.
ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قدم سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، مذكرة احتجاج على دعم سفارة واشنطن، الأعمال غير القانونية في إشارة إلى احتجاجات السبت الماضي
وأعرب ريابكوف، للسفير الأمريكي، عن احتجاج بلاده على تصريحات واشنطن حول المظاهرات غير المرخص بها في روسيا.
وكانت الرئاسة الروسية، وجهت أمس الأحد، اتهاما للولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية لروسيا على خلفية التظاهرات المؤيدة للمعارض نافالني.
ووصف المتحدث الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، البيان الأولي للبيت الأبيض بشأن روسيا بعد تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه "متوقع".
وقال بيسكوف: "كان هذا متوقعا تماما لأن الإدارة الجديدة قديمة ونعرفها جيدا".
وأضاف المتحدث باسم الكرملين: "فيما يتعلق بالتصريحات، من غير المحتمل أن تستخدم واشنطن كلمة "شريك" لوصفنا".
وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة روسية 1 التلفزيونية، معلقًا على التصريحات الأمريكية بشأن الهجمات الإلكترونية الروسية المزعومة وقتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان: "وبالطبع، ما زالوا ينظرون إلينا أكثر مثل الخصوم".
وبدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ولايتها بصدام مع موسكو وبيانات متبادلة بشأن التظاهرات وما وصفته بـ"التكتيكات القاسية" للسلطات الروسية في التعامل مع المتظاهرين.
وقالت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان، إنها تدين ما وصفته بـ "التكتيكات القاسية" من جانب السلطات الروسية ضد المتظاهرين، وفقًا لوكالة "رويترز".
وأضاف: "ندعو السلطات الروسية لإطلاق سراح جميع من تم اعتقالهم بسبب ممارستهم حقوقهم العالمية".
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