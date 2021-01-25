لإطلاق حملة التطعيم.. المغرب يبدأ توزيع لقاح كورونا على مختلف الأقاليم

بدأت الحكومة المغربية، اليوم الاثنين، عملية توزيع اللقاح ضد فيروس كورونا على مختلف أقاليم البلاد.
ووفقًا لصحيفة "الصباح" المغربية، قالت السلطات المغربية، إن عملية توزيع اللقاح ضد كورونا على الجهات انطلقت، تحسبا لإطلاق عملية تلقيح وطنية واسعة النطاق خلال الأسبوع الجاري.
وحسب مصادر، فإن أولى الشاحنات المحملة بجرعات اللقاح، غادرت صباح اليوم الاثنين، الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء، حيث يتم تخزين اللقاحات في ظروف أمنية مشددة.
ووصل إلى المغرب، الجمعة الماضي، أولى دفعات اللقاح البريطاني "أسترا-زينيكا"، ومن المقرر أن تتتسلم بعد غد الأربعاء، الدفعة الأولى من لقاح "سينوفارم" الصيني.
واقتنى المغرب، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، كمية من اللقاحات ليتم توزيعها على 33 مليون نسمة أي (66 مليون جرعة من اللقاح).
وكانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت في وقت سابق، عن تسجيل 22 وفاة و520 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 8150، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 466289.
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