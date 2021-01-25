نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين 1443 في الصف الأول الابتدائي من حساب ولي الأمر

ننشر رابط نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ، حيث من المقرر أن تبدأ وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من اليوم الأحد الموافق لتاريخ 24 يناير 2021م في استقبال طلبات تسجيل طالب مستجد في نظام نور 1442، ويتم التسجيل للطلاب عبر موقع نظام نور المركزي 1442 من حساب قائد المدرسة أو من حساب نظام نور لولي الأمر 1442هـ.

وكانت قد وجهت الوزارة في تعميمها الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـ كافة الإدارات التعليمية بجميع مناطق المملكة باعتماد التنظيم الجديد للتسجيل، وذلك لأهمية التهيئة المبكرة والاستعداد للتسجيل في الصف الأول للطلاب المستجدين وتيسيراً لقبولهم وانتظامهم بالمدارس، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط التسجيل في نظام نور 1442، وخطوات أو طريقة تسجيل طالب جديد من حساب ولي الأمر الشخصي.

نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين 1443

أعلنت وزارة التعليم عام عن إتمام تسجيل الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي فقط عبر نظام نور التعليمي من خلال رابط التسجيل المحدد وفق نوع المستخدم والصلاحيات الممنوحة له من قبل الوزارة، كما أكدت على ضرورة التأكد من أن كافة الروضات الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية قد تم إضافتها في نظام نور 1442، ويتم التأكد من الإضافة من خلال الإدارات التعليمية.

أما عن روابط التسجيل المحددة من قبل وزارة التعليم على حسب نوع المستخدم وصلاحياته، فقد أعطت الوزارة صلاحية تسجيل طالب جديد لأولياء الأمور وقادة المدارس، ويتم تسجيل طالب جديد في نظام نور لولي الأمر عن طريق دخول موقع نور التعليمي المركزي الذي يتطلب الدخول إليه تعبئة البيانات (اسم المستخدم – كلمة السر).

ويتم من خلال حساب نظام نور لولي الأمر تسجيل الطلاب السعوديين الذين لديهم سجلاً مدنياً، وتسجيل الطلاب المستجدين غير السعوديين الجاملين فإقامة نظامية، بالإضافة إلى تسجيل الطلاب من أم سعودية وأب غير سعودي الجنسية.

رابط التسجيل في نظام نور المركزي الرسمي

يتم التسجيل في نظام نور لولي الأمر عن طريق الدخول إلى الحساب الشخصي والنقر على “تسجيل طالب جديد” أو تسجيل ابن جديد، ومن ثم اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو المرفق بالمقال، ومن يرغب في الحصول على رابط نظام نور الرسمي، يمكنه ذلك من خلال التالي:

نظام نور بالهوية فقط (noorresults). رابط نظام نور الموحد (noor.moe.gov.sa).

خطوات التسجيل في نظام نور “تسجيل طالب مستجد”

يتم تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1443هـ من خلال الدخول إلى حساب نظام نور لولي الأمر وإنشاءً حساباً جديداً في حال عدم وجو حساب مسبق، وفي حال وجود حساباً مسبقاً لولي الأمر، فيتم الدخول مباشرة إلى شاشة نظام نور الرئيسية، ومن ثم اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور من الجوال

من يرغب في التعرف على طريقة التسجيل في نظام نور لولي أمر جديد أو كيفية تسجيل ولي أمر جديد في نظام نور التعليمي أو خطوات تسجيل طالب جديد في نظام نور المركزي 1442هـ من الهاتف الجوال، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

مواعيد تسجيل الطلاب المستجدين 1442

يمكنكم التعرف على مواعيد التسجيل في نظام نور 1442 للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 1443هـ من خلال النقاط التالية:

التسجيل للطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي تجري بها المفاضلة اعتباراً من 11 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 24 يناير 2021م، ويستمر التسجيل حتى 24 جمادي الأخرة 1442هـ الموافق 6 فبراير 2021م.

اعتباراً من 11 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 24 يناير 2021م، ويستمر التسجيل حتى 24 جمادي الأخرة 1442هـ الموافق 6 فبراير 2021م. إجراء المفاضلة في المدارس للطلاب المُسجلين في نظام نور 1442 اعتباراً من 25 جمادي الأخرة 1442هـ الموافق 7 فبراير 2021م،ويستمر التسجيل حتى تاريخ 13 رجب 1442هـ الموافق 25 فبراير 2021م.

اعتباراً من 25 جمادي الأخرة 1442هـ الموافق 7 فبراير 2021م،ويستمر التسجيل حتى تاريخ 13 رجب 1442هـ الموافق 25 فبراير 2021م. تسجيل الطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس العالمية والأجنبية والمدارس الأهلية التي تطبق البرامج الدولية اعتباراً من 11 جمادي الثاني 1442هـ الموافق 24 يناير 2021م، وتستمر عملية التسجيل لهذه الفئة حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق 19 صفر 1443هـ الموافق 26 سبتمبر 2021م.

اعتباراً من 11 جمادي الثاني 1442هـ الموافق 24 يناير 2021م، وتستمر عملية التسجيل لهذه الفئة حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق 19 صفر 1443هـ الموافق 26 سبتمبر 2021م. تسجيل الطلاب السعوديين وتسجيل من أمهاتهم سعوديات من آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم التي لا يتم بها مُفاضلة اعتباراً من تاريخ 14 رجب 1442هـ الموافق 26 فبراير 2021م، ويستمر التسجيل لهذه الفئة حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق بتاريخ 19 صفر 1443هـ الموافق 26 سبتمبر 2021م.

اعتباراً من تاريخ 14 رجب 1442هـ الموافق 26 فبراير 2021م، ويستمر التسجيل لهذه الفئة حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق بتاريخ 19 صفر 1443هـ الموافق 26 سبتمبر 2021م. تسجيل الطلاب غير السعوديين ممن يعاملون معاملة السعوديين وهم: أبناء أفراد القبائل النازحة والتركستان والبلوش، وأبناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، أبناء الجالية اليمنية، أبناء الدبلوماسيين اعتباراً من تاريخ 14 شعبان 1442هـ الموافق 27 مارس 2021م، ويستمر نظام نور في استقبال طلبات التسجيل حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق بتاريخ 19 صفر 1443هـ الموافق 26 سبتمبر 2021م.

الطلاب غير السعوديين ممن يخضعون للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم بالقطاع الحكومي اعتباراً من تاريخ 5 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 17 أبريل 2021م، ويستمر نظام نور لولي الأمر في استقبال طلبات التسجيل حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق بتاريخ 19 صفر 1443هـ الموافق 26 سبتمبر 2021م.

اعتباراً من تاريخ 5 رمضان 1442هـ الموافق لتاريخ 17 أبريل 2021م، ويستمر نظام نور لولي الأمر في استقبال طلبات التسجيل حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق بتاريخ 19 صفر 1443هـ الموافق 26 سبتمبر 2021م. الطلاب غير السعوديين ممن يخضعون للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم بالقطاع الخاص اعتباراً من تاريخ 19 رمضان 1442هـ الموافق 1 مايو 2021م، ويستمر نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين 1443 في استقبال طلبات التسجيل حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق بتاريخ 19 صفر 1443هـ الموافق 26 سبتمبر 2021م.

اعتباراً من تاريخ 19 رمضان 1442هـ الموافق 1 مايو 2021م، ويستمر نظام نور تسجيل الطلاب المستجدين 1443 في استقبال طلبات التسجيل حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق بتاريخ 19 صفر 1443هـ الموافق 26 سبتمبر 2021م. تسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور لكافة الجنسيات وفي كافة المدارس اعتباراً من 4 شوال 1442هـ الموافق 16 مايو 2021م، ويستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق بتاريخ 19 صفر 1443هـ الموافق 26 سبتمبر 2021م.

اعتباراً من 4 شوال 1442هـ الموافق 16 مايو 2021م، ويستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق بتاريخ 19 صفر 1443هـ الموافق 26 سبتمبر 2021م. تسجيل خريجي روضات المدارس الأجنبية والأهلية التي تطبق البرامج الدولية من داخل المملكة، وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس اعتباراً من 7 محرم 1443ه الموافق ـ 15 أغسطس 2021م، ويستمر التسجيل حتى تسديد الشواغر أو حلول موعد الإغلاق بتاريخ 19 صفر 1443هـ الموافق 26 سبتمبر 2021م.

متابعة مواعيد التسجيل في نظام نورنظام نور تسجيل الطلاب المستجدين

وفقاً للخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي، فقد بدأ نظام نور المركزي في استقبال طلبات التسجيل في النظام للطلاب السعوديين بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مُفاضلة وفق الموعد التالي:

بدأ التسجيل اعتباراً من تاريخ 11 جمادي الثاني 1442هـ الموافق لتاريخ 24 يناير 2021م، ويستمر التسجيل لهذه الفئة متاحاً حتى تاريخ 24 جمادي الثاني 1442هـ الموافق لتاريخ 6 فبراير 2021م.

أما عن أعمار الطلاب والطالبات لهذه الفئة، فيشمل الطلاب من كانت أعمارهم ست سنوات أو أقل بـ90 يوماً فقط كحد أدنى وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر كحد أعلى.