أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ أحمد شلفان

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ أحمد شلفانبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ /احمد علي شريف شلفان، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل في خدمة الوطن والمجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ / صادق احمد علي شريف شلفان السوادي عضو قيادة المؤتمر في الدائرة ٢١٤ مديرية وصاب السافل محافظة ذمار، واخوانه وكافة آل شلفان مديرية وصاب السافل محافظة ذمار، عبّر الأمين العام باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلا المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

