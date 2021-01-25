إيران: سنعود عن خفض التزاماتنا النووية شرط رفع العقوبات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إنه "لن تكون هناك أى خطوة من بلاده حول التزاماتها بالاتفاق النووى، قبل أن تلتزم واشنطن بالقرار 2231، وقبل عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل تولى الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، السلطة".

وأضاف زادة: "ينبغى أن نشهد رفع العقوبات الأمريكية بشكل مؤثر، قبل العودة إلى الاتفاق النووى"، لافتا إلى أن "إيران سمعت الكثير من الأقوال، وحان الآن موعد الأفعال، إذا أرادت إدارة الرئيس الأمريكى الجديد، جو بايدن، التحرك بعيدا عن سياسة الإدارة السابقة".

وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن "طهران لم تشهد أى خطوة من قبل الدول الأوروبية منذ تنصيب بايدن"، مشيرا إلى أنه "يتعين على الأوروبيين تنفيذ التزاماتهم فى الاتفاق النووى بشكل مؤثر".