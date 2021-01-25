جدة - نرمين السيد - بدأت المقاتلات التركية إجراء مهمة تدريبية فى شرق المتوسط، اليوم الإثنين، وذلك تزامنًا مع المحادثات التى تجريها أنقرة مع اليونان فى إطار حلف شمال الأطلسى "ناتو"، لتهدئة التوترات فى منطقة بحر إيجه وشرق المتوسط، ما يثير غضبًا دوليًا وإقليميًا إزاء استفزازات تركيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وكانت تركيا واليونان قد اتفقتا على بدء مفاوضات تقنية فى إطار حلف شمال الأطلسى "ناتو"، لتهدئة التوترات فى شرق المتوسط وتقليل خطر وقوع حوادث بالمنطقة المتنازع عليها بين البلدين، وهى المحادثات التى انطلقت منذ يوم 10 سبتمبر 2020 فى بروكسل، وأعلن الناتو فى إطارها عن آليه لمنع الصراعات فى بحر إيجه. وكان وزير الخارجية اليونانى، نيكوس دندياس، أعرب أمس الأحد، عن آماله فى أن تتحلى تركيا بنهج إيجابى إزاء اجتماع الناتو، بهدف إحياء الجهود المتعثرة منذ زمن لبدء مفاوضات بشأن مناطق متنازع عليها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقاتلات تركية تجرى مهمة تدريبية شرق المتوسط تزامنا مع محادثات اليونان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.