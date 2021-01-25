أفغانستان: تفجير سيارة تابعة للسفارة الإيطالية فى كابول

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية، قال مسؤول أمنى إن "المركبة المستهدفة تابعة للسفارة الايطالية، وكانت تقل موظفين أفغان يعملون فى السفارة"، لافتًا إلى إصابة شخص بجروح طفيفة جراء الانفجار.
فيما لم تعلن أى جماعة مسؤوليتها عن الانفجار الذى يأتى بعد يوم واحد من مقتل حارس وإصابة رئيس إدارة حل المنازعات فى البنك المركزى الأفغانى، وسائقه فى انفجار استهدفهم فى العاصمة كابول.
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