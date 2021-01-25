رئيس فنزويلا: وجدنا علاجاً فعالاً لفيروس كورونا بنسبة 100%

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الفنزويلى فى خطاب متلفز: "بعد أن حصلت على التصريح الصحى الرسمى للبلاد، يمكننى تقديم دواء كارفاتيفير الذى يحيد فيروس كورونا بنسبة 100 % عند استخدامه كل 4 ساعات".

وأوضح مادورو أن هذا العلاج هو نتاج دراسات إكلينيكية وعلمية وبيولوجية استمرت 9 أشهر، وتضمنت التجارب على مرضى بحالات متوسطة وشديدة، وأظهرت تعافيهم تماما من الفيروس بفضل هذه القطرات.

وأصر مادورو على أن "10 قطرات تحت اللسان، كل 4 ساعات، ثم تحدث المعجزة، إنه مضاد فيروسات قوى يحيد فيروس كورونا" ، ثم أشار إلى أن كل ما يتعلق بهذا المنتج "سينشر فى العالم وفى المجلات".

وقال الرئيس إن "الإنتاج الضخم" للدواء سيبدأ هذا الأسبوع، حيث تخطط الحكومة لإنشاء نظام توزيع مباشر فى جميع المستشفيات والمراكز الصحية فى البلاد.

وسجلت فنزويلا 124 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينما توفى 1148 شخصا من جراء الإصابة بالمرض.