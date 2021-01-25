بكين: أمريكا تستعرض قوتها فى بحر الصين وتضر بالسلام

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة كثيرًا ما ترسل سفنًا وطائرات إلى بحر الصين الجنوبى، معتبرة أن واشنطن تسعى لاستعراض قوتها، وأن ذلك لا يخدم السلام.





وحسبما نقلت "رويترز"، قال تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية: "الولايات المتحدة كثيرًا ما ترسل طائرات وسفنًا إلى بحر الصين الجنوبى لاستعراض قوتها"، مضيفًا أن "ذلك لا يخدم السلام والاستقرار فى المنطقة".

ودخلت مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية إلى الممر المائى بعد ساعات من الأنباء حول توغل طائرات صينية فى القطاع الجنوبى الغربى من منطقة الدفاع الجوى للجزيرة، ما أثار قلق واشنطن.

بينما لم تعلق الصين على ما تقوم به طائراتها المقاتلة، حيث أحال تشاو الأمر لوزارة الدفاع، إلا أنه أكد مجددًا موقف بلاده بأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، مشددًا على أهمية التزام الولايات المتحدة بمفهوم "الصين الواحدة".

وبحسب "رويترز" الإخبارية، يأتى تصريح بكين بعد دخول مجموعة حاملة طائرات أمريكية إلى الممر المائى المتنازع عليه فى بحر الصين الجنوبى، الذى تمر عبره تجارة بتريليونات الدولارات كل عام، الأمر الذى يؤجج الخلاف بين أمريكا والصين منذ فترة طويلة، خصوصًا مع استمرار الأنشطة العسكرية الأمريكية.

وكان الجيش الأمريكى قال فى وقت سابق، إن مجموعة حاملة الطائرات تيودور روزفلت، دخلت بحر الصين الجنوبى، يوم السبت، لتعزيز "حرية البحار"، وذلك بعد أيام قليلة من تولى جو بايدن الرئاسة.