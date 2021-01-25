وزير إيراني: الناقلة الإيرانية المحتجزة لدى إندونيسيا كانت تحمل النفط

أكد وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، اليوم الاثنين، أن "الناقلة الإيرانية المحتجزة لدى إندونيسيا كانت تحمل النفط"، لافتا إلى أن "طهران تتابع هذا الملف".

وعلقت الخارجية الإيرانية ، على احتجاز إندونيسيا ناقلة نفط إيرانية، وقالت إنها تتطلع لتلقي المزيد من المعلومات من الحكومة الإندونيسية، مشيرة إلى أن "المشكلة فنية، وتحدث في مجال الشحن".

وأفاد التلفزيون الإيراني نقلا عن "سي إن إن"، بأن إندونيسيا احتجزت ناقلة نفط إيرانية بدعوى "نقل النفط بشكل غير قانوني".

كما نقلت وكالة "فارس" عن وسائل إعلام إندونيسية، أن "جاكرتا احتجزت ناقلتي نفط"، أحداهما إيرانية باسم "هورس"، والثانية ترفع علم بنما باسم "فري"، وأن "المسؤولين الإندونيسيين قالوا إن سبب احتجاز الناقلتين هو نقل النفط بشكل غير قانوني بين السفينتين، وإنه تم رصد السفينتين بالصدفة حيث أطفأتا أجهزة التتبع".

جدير بالذكر أن الحرس الثوري الإيراني احتجز السفينة "إم تي هانكوك كيمي" الكورية الجنوبية، يوم 4 يناير، بدعوى قيامها بتلوث البيئة، وقال مراقبون إن الاحتجاز قد يكون مرتبطا بغضب إيران بشأن أصولها المالية المجمدة في سيئول، وهي تهمة نفتها إيران.