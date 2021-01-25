تحدث عنه نافالني.. بوتين ينفي امتلاكه قصرا فخما على ساحل البحر الأسود

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، في نبأ عاجل لها، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفى مزاعم المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني، له بامتلاكه قصرا فخما على ساحل البحر الأسود.

وقال بوتين، اليوم الاثنين، إن القصر الذي تحدث عنه نافالني في تقريره لا يعود إليه أو لعائلته.

وكان المعارض الروسي أليكسي نافالني، نشر تحقيقًا يتحدث خلاله عن قصر فخم على ساحل البحر الأسود يزعم أنه يعود للرئيس فلاديمير بوتين.

وقال أليكسي نافالني في مقطع الفيديو المنشور بعد إلقاء القبض عليه، إن تكلفة قصر بوتين بلغت أكثر من 1.35 مليار دولار، كما يصل حجمه إلى 39 ضعف مساحة موناكو الفرنسية.

وبينما يجري الحديث عن قصر بوتين في الوقت الحالي، كان العقار معروفا للصحفيين والنشطاء قبل سنوات.

ونشرت "موسكو تايمز" صورا من داخل القصر الأسطوري، تقول إنها تعود لعام 2011، وهو المبنى الذي يعتبره المعارض نافالني "أكبر رشوة في التاريخ".

وترصد الصور معالم القصر المقام على مساحات ضخمة، حيث تظهر اللقطات البوابة المحصنة والأشجار المزروعة بطول المكان، فضلا عن مظاهر الرفاهية مثل حمامات السباحة وغيره.

وشاهد أكثر من 56.5 مليون شخص الفيلم الذي نشره نافالني في 19 يناير، عن القصر المزعوم، والذي يكشف عن تفاصيل حول المبنى الذي يضم كازينو وملعب هوكي الجليد تحت الأرض وحقل كروم.

في المقابل، نفي الكرملين صحة ماجاء في فيلم نافالني، ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف هذه التقارير بأنها "مجرد كذب" و"افتراءات فارغة" و"هراء محض".

وأضاف بيسكوف أن "البيانات التي تم تجميعها في هذه المادة تمثل فبركة عالية الجودة تجلب الكثير من المشاهدات".