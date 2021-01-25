سنقف لكم بالمرصاد مع أي عدوان .. رسالة تهديد من سوريا لتركيا

وتابع: "إن تفكير تركيا في الهجوم على مدينة ديرك شرق البلاد وباتجاه شنكال هو أمر خطير جدا"، مشيرا إلى أن "أي عدوان تركي على المنطقة سيكون بمثابة الكارثة".
وأوضح أنه في حال قامت تركيا بشن هجوم أو أي عمل آخر، فإن الحرب لن تكون محصورة حينها بديرك فقط، بل ستكون حربا مفتوحة على كامل الحدود من ديرك وصولا إلى عفرين".
وطالب العاصي، التحالف الدولي وروسيا وحكومة دمشق بضرورة تحمل مسؤولياتها، للوقوف أمام أي عدوان تركي جديد".
ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد في مارس الفائت، بلغ نحو 8140 آلية، بالإضافة لوجود نحو 10 آلاف جندي تركي داخل الأراضي السورية.
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