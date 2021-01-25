سنقف لكم بالمرصاد مع أي عدوان .. رسالة تهديد من سوريا لتركيا

توعد عدد من أكراد سوريا، بعض القوات التركية بحرب لا نهاية لها، وذلك وسط أنباء عن عدوان تركي منتظر على المنطقة، وفق ما ذكرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بحسب وسائل إعلام متفرقة.

وعلق الرئيس المشترك لمكتب شؤون الدفاع في شمال وشرق سوريا، زيدان العاصي في تصريح لوكالة "أنباء هاوار" الكردية، على الأنباء التي تتحدث عن تحضيرات تركية لشن هجمات على ديرك في شمال وشرق سوريا وقضاء شنكال في باشور كردستان.

وقال زيدان العاصي ، "إن تركيا لم تتوقف عن هجماتها على سوريا منذ بداية الأحداث في سوريا، وأكد أن هجماتها ازدادت مع تشكيل الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا".

وأضاف: "لا نستبعد هجوما تركيا على المنطقة، وأي هجوم تركي يعني حربا جديدة لا نهاية لها، وستكون نتائجها كارثية على سوريا والمنطقة بشكل عام".

وتابع: "إن تفكير تركيا في الهجوم على مدينة ديرك شرق البلاد وباتجاه شنكال هو أمر خطير جدا"، مشيرا إلى أن "أي عدوان تركي على المنطقة سيكون بمثابة الكارثة".

وأوضح أنه في حال قامت تركيا بشن هجوم أو أي عمل آخر، فإن الحرب لن تكون محصورة حينها بديرك فقط، بل ستكون حربا مفتوحة على كامل الحدود من ديرك وصولا إلى عفرين".

وطالب العاصي، التحالف الدولي وروسيا وحكومة دمشق بضرورة تحمل مسؤولياتها، للوقوف أمام أي عدوان تركي جديد".