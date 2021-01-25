وزعت جمعية "قل لا للعنف" في لبنان، سللا غدائية على العائلات المحتاجة في منطقة عين الحلوة في صيدا، للتخفيف من معاناة العائلات اللبنانية والنازحين السوريين.
يأتي ذلك انطلاقا من رسالة الجمعية واهدافها الإنسانية في ظل ألاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها الكثير من أبناء الشعبين .
وأشارت مسؤولة البرامج في الجمعية عبير غانم الى ان "هذه المساعدات للعائلات المحتاجة في لبنان والتي فقدت دخلها الشهري بكامله، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، جاءت لتسد ثغرة من حيث تأمين المستلزمات اليومية من غذاء ومواد استهلاكية".
ولفتت الى ان "الحصة التموينية السخية تشمل جميع حاجات العائلة، وتكفي لما يزيد عن 3 أسابيع".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "لا للعنف" توزع مواد غذائية لمساعدة اللبنانيين والسوريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.