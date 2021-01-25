أول تعليق من الاتحاد الأوروبي على محاولة استهداف الحوثيين لـ الرياض

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عن ادانته الشديدة لمحاولة ميليشيات الحوثي استهداف العاصمة السعودية الرياض.

وقال الاتحاد الأوروبي إن محاولة الهجوم على الرياض تهدد المدنيين في السعودية.

وأكد الاتحاد الأوروبي، في بيان له، أن محاولات الهجوم على الرياض غير مقبولة، داعيا إلى ضرورة توقفها.

كان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن في وقت سابق، اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض.

ولاقت محاولات الحوثيين استهداف العاصمة السعودية إدانات عربية ودولية. فقد أعربت دولة الإمارات أيضا عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مناطق مدنية في الرياض، من خلال صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية السعودية.

كما أصدرت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، اليوم الإثنين، بيانان ثلاثيا أعربوا فيه عن إدانتهم الشديدة محاولات الحوثيين شن هجمات الجوية على الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث: "تدين فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بشدة محاولة الهجمات الجوية على الرياض في 23 يناير 2021".

وأكد البيان الثلاثي على أن "انتشار واستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة يقوض أمن المنطقة واستقرارها، وهو ما نلتزم به بشدة".

وأضاف: "نجدد تمسكنا الراسخ بأمن وسلامة التراب السعودي".