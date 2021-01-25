نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا تسجل 3.66 ملايين إصابة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الاثنين، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة، وصل إلى 3.66 ملايين.

وبحسب بيانات الجامعة الأمريكية، بلغ إجمالي الوفيات بالفيروس 98129.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.