فترات التسجيل في نظام نور 1443 بالصف الأول الابتدائي من حساب ولي الأمر

ننشر فترات التسجيل في نظام نور 1443 للطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد، وذلك بعد أن أصدرت وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية التعميم الخاص بتنظيم التسجيل في نظام نور بالهوية للطلاب والطالبات الجُدد للالتحاق بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل بمشيئة الله تعالى.

وقد أرفقت الوزارة في تعميمها الصادر عنها اليوم الاثنين بتاريخ الثامن والعشرون من شهر ديسمبر الجاري العديد من الأمور الهامة التي تتعلق بأعمار الطلاب المقرر قبولهم ومواعيد التسجيل في الصف الأول الابتدائي لمدارس تحفيظ القرآن الكريم والمدارس الأهلية والعالمية ومدارس التعليم العام، ومن خلال موقع ثقفني نوفر مواعيد التسجيل وشروط القبول للطلاب المستجدين، إلى جانب توفير رابط دخول نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 1442.

فترات التسجيل في نظام نور 1443

تم إصدار التعميم المنتظر من جانب أولياء الأمور الخاص بتنظيم تسجيل أبنائهم وبناتهم بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد من جانب وزارة التعليم عام اليوم، حيث من المقرر أن يبدأ العام الدراسي وفقاً لخطة التقويم الدراسي المُعدل لعام 1443 اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 21 محرم 1443هـ الموافق لتاريخ 29 أغسطس 2021م.

وقد وجهت الوزارة بضرورة اعتماد التعميم الجديد من جانب الإدارات التعليمية والعمل والالتزام بما ورد في الدليل الخاص بقبول الطلاب الجُدد، ومن ثم إبلاغ التعميم لكافة مدارس التعليم العام بالمملكة العربية السعودية (الابتدائية الحكومية – الابتدائية الأهلية “تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة” والمدارس العالمية والأجنبية – المدارس الأهلية التي تُطبق البرامج الدولية).

كما أصدرت الوزارة في تعميمها الصادر اليوم عدداً من التنبيهات الهامة والتي تتمثل في تطبيق الضوابط الواردة به على الطلاب السعوديين وغير السعوديين بالمدارس المذكورة، كما أوجبت على إدارات التعليم بمناطق المملكة ضرورة التأكد من أن كافة الروضات الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية ثم إضافتها في نظام نور المركزي.

طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور

يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1443هـ وفقاً للخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات الواردة ضمن التعميم الصادر عن وزارة التعليم عام، ويمكنكم التعرف على طريقة تسجيل طالب جديد في نظام نور 1442 من خلال الفيديو التوضيحي التالي:

مواعيد التسجيل في الصف الأول الابتدائي

يمكنكم التعرف على فترات التسجيل في نظام نور 1443 أو مواعيد تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم من خلال الصورة التالية:

نظام نور لنتائج الطلاب

تم الإعلان عن من جانب العديد من المدارس الثانوية والمتوسطة عن رفع نتائج الطلاب والطالبات في نظام نور لنتائج الطلاب المركزي، حيث يمكن الاستعلام عن النتائج الآن من خلال الدخول من حساب ولي الأمر في نظام نور 1442 أو الطالب واتباع الخطوات التالية:

المرحلة الابتدائية > دخول نظام نور > التقارير > قائمة تقارير الطلاب > إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الأول >ابحث.

> دخول نظام نور > التقارير > قائمة تقارير الطلاب > إشعار بنتيجة الطالب > اختيار الفصل الدراسي الأول >ابحث. المرحلة المتوسطة > دخول موقع نور > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الأول > ابحث.

> دخول موقع نور > التقارير > كشوف الدرجات > إشعار بنتيجة الطالب > الفصل الدراسي الأول > ابحث. المرحلة الثانوية > دخول برنامج نور > التقارير > تقارير أخرى > الإشعار الفصلي والإشعار الأكاديمي.

طريقة استخراج نتائج الطلاب من منصة مدرستي 1442

أعلنت بعض المدارس عن إتاحة الاستعلام عن نتائج الطلاب واستخراج الشهادات لهم عن طريق الدخول إلى منصة مدرستي من حساب الطالب أو الطالبة، ولكن يجب العلم أن هناك بعض المدارس لم تقم برفع النتائج بالملف الشخصي للطالب.

وفي حال عدم وجود النتائج على منصة مدرستي التعليمية، قم بالدخول إلى نظام نور للنتائج، ومن ثم استخراج النتائج وفقاً للخطوات الموضحة، كما يمكنكم التعرف على طريقة استخراج نتيجة طالب من منصة مدرستي عن طريق متابعة الفيديو التوضيحي التالي:

نظام نور إعادة ضبط كلمة السر أو اسم المستخدم

في حال فقدان البيانات الشخصية لولي الأمر، فيمكنه إعادة ضبط اسم المستخدم وكلمة السر مرة أخرى من خلال اتباع خطوات إعادة ضبط كلمة السر أو اسم المستخدم في نظام نور التعليمي الموضحة بالفيديو التوضيحي التالي:

وفي حال إطلاق رابط نظام نور بالهوية فقط ورمز التحقق من جانب وزارة التعليم لأوليا الأمور والطلاب والطالبات، فسوف يتم توفيره مباشرةً عبر موقع ثقفني بمشيئة الله تعالى.

تسجيل نظام نور 1442

وفقاً للخطة الزمنية لتسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي، فقد بدأ نظام نور المركزي في استقبال طلبات التسجيل في النظام للطلاب السعوديين بمدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجري بها مُفاضلة وفق الموعد التالي:

بدأ التسجيل اعتباراً من تاريخ 11 جمادي الثاني 1442هـ الموافق لتاريخ 24 يناير 2021م، ويستمر التسجيل لهذه الفئة متاحاً حتى تاريخ 24 جمادي الثاني 1442هـ الموافق لتاريخ 6 فبراير 2021م.

أما أعمار الطلاب والطالبات لهذه الفئة، فيشمل الطلاب من كانت أعمارهم ست سنوات أو أقل بـ90 يوماً فقط كحد أدنى وحتى سن الحادية عشر وثلاثة أشهر كحد أعلى.