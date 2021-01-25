طريقة التسجيل في منصة مدرستي التعليمية وكيفية حل ورفع الواجبات 2021

تبذل المملكة العربية السعودية قصارى جهدها في سبيل الحفاظ على المواطنين وضمان سلامة طلابها من خطر الإصابة بجائحة كورونا وتقليل أعداد المصابين بفيروس كورونا لذلك تبذل جميع مؤسسات المملكة على توفير فكرة تعليمية عن بعد من خلال تصميم فكرة منصة مدرستي التعليمية والتي تتيح الفرصة لجميع طلاب المملكة العربية السعودية في إمكانية التعلم عن بعد والحفاظ على سلامة الجميع ويوفر نظام منصة مدرستي التعليمية إمكانية التعلم عن بعد عدة مراحل مثل المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. لذلك في هذا المقال سنشرح بالخطوات طريقة التسجيل في منصة مدرستي التعليمية وكيفية حل ورفع الواجبات علي منصتي مدرستي.

وبالتالي يتم من خلال منصة مدرستي التعليمية توفير جميع المناهج الدراسية وسهولة حصول الطلاب عليها بشكل آمن من خلال الإنترنت بالإضافة إلى تنظيم الدورات التعليمية بين الطالب والمعلم بعد توجه المملكة العربية السعودية بالاعتماد على التعليم عن بعد نتيجة لانتشار جائحة كورونا ، كما قامت الوزارة بتحديث نظام منصة مدرستي مما ساعد الطلاب على مشاهدة جميع الشروحات على المناهج بواسطة أفضل المعلمين ورفعها على منصة مدرستي التعليمية.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي التعليمية

بعد قرار وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية في أن يتم بدء العام الدراسي الجديد أونلاين من خلال الإنترنت ، اصبح التسجيل في منصة مدرستي التعليمية إجراء إلزامي يجب على جميع الطلاب السعوديين القيام به ن وذلك يتمكنوا من الاستفادة والتعرف على جميع المناهج التعليمية بشكل أفضل في ظل الظروف التي يتعرض لها العالم بالكامل.

كذلك تحرص جميع الجهات المختصة والمعنية داخل المملكة العربية السعودية على توفير إضافة جميع التحديثات الجديدة لمنصة مدرستي التعليمية ، وبالفعل قد تم تطويرها وأشاره الجهات التعليمية داخل السعودية على أن منصة مدرستي التعليمية صارت منصة متكاملة تستطيع توفير جميع المناهج التعليمية لعدة مراحل تعليمية مختلفة

وعند تطبيق خطوات تسجيل الدخل في منصة مدرستي التعليمية للطلاب يحتاج الطلاب إلى مساعدة ولي أمره في هذا المقال سنضع الخطوات السليمة في تسجيل الدخول على منصة مدرستي التعليمية من خلال تطبيق توكلنا وحصول الطلاب على حساب خاص في هذه المنصة التعليمية الرائعة.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي التعليمية من خلال تطبيق توكلنا

يعتبر موقع وتطبيق توكلنا هو من اهم المواقع الإلكترونية المعتمدة داخل السعودية من قبل وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية وسنضع خطوات التسجيل في منه مدرستي التعليمية من خلال عدة خطوات كالتالي:

عليك أولا تسجيل الدخول إلي موقع توكلنا وتختار من خلال الموقع منصة مدرستي التعليمية للتعليم عن بعد ، ويمكنك الحصول على تطبيق تمكنا من علي متجر جوجل بلاي أو متجر آبل ستور بكل سهولة. بعد تسجيل الدخول سيتم ظهور أيقونه حسابي أمام ولي الأمر للطالب وبعد ظهور هذه الأيقونة عليك بالضغط على بيانات منصة مدرستي ، ومن خلال هذه البيانات التي ستظهر أمامك قم بملء هذه البيانات تنشي حساب طالب جديد يتيح لك إمكانية الدخول من علي منصة مدرستي. عند الانتهاء من كتابة اسم المستخدم في الحساب الجديد اضغط على أيقونة إرسال كلمة المرور التي ستدخلها عن التسجيل في المنصة التعليمية عند كل عملية دخول. بعد إجراء هذه الخطوات يستطيع الطالب أو ولي أمر الطالب إمكانية الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية ويختار تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت. عند تسجيل الدخول سيقوم الموقع بطلب تغيير كلمة المرور القديمة واستبدالها بكلمة مرور جديدة للتأكيد. سيطلب الموقع إجراء مصادقة من رقم الهاتف الذي قمت بوضعه عند إنشاء الحساب ويرسل لك كود تحقق لهذا الرقم عليك بنسخه ووضعه في خانة الكود الموجود على الحساب والتأكيد.

كيفية حل ورفع الواجبات في منصتي مدرستي

بعد التسجيل في منصتي مدرستي التعليمية والحصول على حساب شخصي بها يمكنك حل ورفع الواجبات داخل منصتي مدرستي ، كما يقوم المعلمين بعد شرح الدروس المنهجية برفع واجبات وتمارين على تلك الدروس لذلك من الضروري على كل طالب معرفة كيفية حل ورفع الواجبات على منصتي مدرستي

بالتأكيد من الضروري جدا على كل طالب حل الواجبات والتمارين على المناهج الدراسية التي يتلقوا شرح لها على منصتي مدرستي وعلى اولياء الامور رفع حل هذه الواجبات مرة أخرى على المنصة وعلى المعلم أن يقوم بمراجعة هذه الواجبات وتصحيح أي أخطاء في الحل وإخطار الطالب ببعض الملاحظات التي قد تتواجد داخل الحلول.

وذلك للرفع من مستوى تعلم الطالب وهذه من أهم الجزئيات التعليمية ولا يمكن التغاضي عنها وفي حالة تفوق الطالب في حل الواجبات داخل منصتي مدرستي يحصل الطالب على بعض المكافآت تشجيع الطلاب على الاستمرار في التفوق والتميز.

يجب على الطالب أن يقوم أولًا بالدخول إلى منصتي مدرستي.

القيام بعملية تسجيل الدخول من بواسطة الحساب الشخصي الخاص به على المنصة التعليمية.

في القائمة الرئيسية للمنصة سيجد أمر باسم المقررات والمصادر يقوم باختيار أمر المقررات والمصادر.

ثم بعد اختيار قائمة المقررات والمصادر سوف ينسدل عدة خيارات للطالب هنا قم باختيار أمر الواجبات سيجد هنا خيارين مختلفين ومنها على الطالب اختيار إما إضافة الواجب أو حل الواجب حسب ما سيقوم به الطالب.

بعد ذلك سوف يظهر لك قائمة من الخيارات التي تحتوي على خصائص الواجب الذي قمة اختياره ومنها الفصل والسنة والمادة والدرس وبعض المعلومات الأخرى الخاصة به.

بعد ذلك تبدأ في خطوات حل الواجب أو رفع ملف الحل الذي نفذته سابقا.

وهنا يضغط الطالب أخيرًا على كلمة حفظ العملية.

ثم يتم إرسال الواجب إلى المعلم على منصتي مدرستي حتى يقوم بمراجعته وتصحيحه إذا وجد أي ملاحظات .

خطوات حل ورفع الواجبات على منصتي مدرستي كالتالي: