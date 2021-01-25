أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة العميد عبدالله القانون

الأمين العام يعزي بوفاة العميد عبدالله القانونبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة العميد الركن / عبدالله سعيد القانون، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في المجال الأمني وخدمة المجتمع،

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجلي الفقيد خالد و محمد عبدالله سعيد القانون ، واخوانه وكافة أفراد الأسرة، عبّر الأمين العام باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وكوادر واعضاء المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلا المولى سبحانه وتعالى ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

