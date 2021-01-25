أخبار اليمن : مسيرات جماهيرية تنديدا بإستمرار العدوان والحصار على اليمن

مسيرات جماهيرية تنديدا بإستمرار العدوان والحصار على اليمنشهدت عدد من محافظات الجمهورية تظاهرات جماهيرية منددة بالعدوان السعودي والحصار الجائر على اليمن والذي يدخل عامه السادس على التوالي،

وردد المشاركون في التظاهرات هتافات تطالب بوقف العدوان ورفع الحصار الجائر على اليمن وإخراج قوات الإحتلال الأجنبي، مطالبين الأمم المتحدة برفع إسم اليمن من تحت الفصل السابع .

وندد المتظاهرون بالدعم الأمريكي لتحالف العدوان على اليمن ، مطالبين الرئيس الأمريكي المنتخب جون بايدن الوفاء بتعهداته وإيقاف الدعم الأمريكي وبيع الاسلحة لدول العدوان السعودي.

وندد المتظاهرون بالقرار الامريكي بشأن تصنيف (أنصار الله) منظمة إرهابية، معتبرين ما تقوم به أمريكا من جرائم وحصار بحق الشعوب المناهضة لسياستها هو الإرهاب الحقيقي..

وفي بيانات صادرة عن التظاهرات الحاشدة، دعت الجماهير ، أبناء الشعب اليمني إلى مواصلة الثبات في وجه العدوان حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن من دنس الغزاة والمحتلين.

وحملت البيانات المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، المسؤولية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم وانتهاكات وإرهاب منذ ست سنوات.

