عاجل.. اليونان توقع عقدا لشراء 18 مقاتلة فرنسية من طراز رافال

جدة - نرمين السيد - وكانت وزيرة الجيوش الفرنسيّة، فلورنس بارلى توجهت إلى أثينا، اليوم الإثنين، لتوقيع عقد بيع 18 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال لليونان، وسط توترًا متزايدا مع تركيا المجاورة.

وفى بيان لها، قالت وزارة الدفاع اليونانية، إن بارلى ستلتقى نظيرها اليونانى، نيكوس بانايوتوبولوس، لاتمام توقيع اتفاقية شراء طائرات رافال المقاتلة، وذلك مفاوضات استغرقت مدة قياسية بين الحكومتين حول العقد الذى وافق عليه البرلمان اليونانى فى منتصف يناير الجارى.

وتبلغ قيمة العقد 2.5 مليار يورو، ويشمل 12 طائرة مستعملة، وست طائرات جديدة مع أسلحتها.