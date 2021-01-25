- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وكانت وزيرة الجيوش الفرنسيّة، فلورنس بارلى توجهت إلى أثينا، اليوم الإثنين، لتوقيع عقد بيع 18 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال لليونان، وسط توترًا متزايدا مع تركيا المجاورة.
وفى بيان لها، قالت وزارة الدفاع اليونانية، إن بارلى ستلتقى نظيرها اليونانى، نيكوس بانايوتوبولوس، لاتمام توقيع اتفاقية شراء طائرات رافال المقاتلة، وذلك مفاوضات استغرقت مدة قياسية بين الحكومتين حول العقد الذى وافق عليه البرلمان اليونانى فى منتصف يناير الجارى.
وتبلغ قيمة العقد 2.5 مليار يورو، ويشمل 12 طائرة مستعملة، وست طائرات جديدة مع أسلحتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. اليونان توقع عقدا لشراء 18 مقاتلة فرنسية من طراز رافال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.