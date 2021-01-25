عاجل.. الوفد اليونانى يغادر إسطنبول بعد مباحثات دامت 3 ساعات

جدة - نرمين السيد - كشفت مصادر يونانية مطلعة، اليوم الإثنين، عن أن الوفد اليونانى غادر اسطنبول بعد محادثات دامت 3 ساعات بين تركيا واليونان فى إطار حلف شمال الأطلسى "ناتو"، لتهدئة التوترات فى شرق المتوسط المتنازع عليه بين البلدين، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وكانت مقاتلات تركية بدأت مهمة تدريبية فى شرق المتوسط، اليوم الإثنين، بالتزامن مع المحادثات التركية مع اليونان، فى خطوة تركية جديدة تثير استفزازات إقليمية ودولية ضد أنقرة التى تصر على التنقيب عن النفط والغاز فى المياه الإقليمية لجارتيها اليونان وقبرص.

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