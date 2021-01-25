فلسطين تسجل 470 إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، تم تسجيل 729 حالة تعافٍ، حيث بلغت نسبة التعافى من الفيروس 93.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الوزارة إلى وجود 61 مصابا فى غرف العناية المكثفة، بينهم 12 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعى.