مجددا.. الطيران الإسرائيلى ينتهك أجواء لبنان بـ 8 خروقات

جدة - نرمين السيد - وفى بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية فى بيروت، اليوم الإثنين، قال الجيش اللبنانى، إنه سجل 4 خروقات جوية من طائرات استطلاع إسرائيلية، تخللها طيران دائرى فوق مناطق جنوب البلاد، إضافة إلى 4 خروقات جوية أخرى نفذها طيران الاحتلال، تخللها طيران دائرى فوق مختلف المناطق اللبنانية.

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