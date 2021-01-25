طريق مرور قيادات التحالف العربي.. أنباء عن انفجار عنيف في اليمن

أفادت قناة "روسيا اليوم" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بوقوع انفجار عنيف، اليوم الاثنين، في مدينة عدن اليمنية.
وقال مراسل "روسيا اليوم"، إن عبوة ناسفة انفجرت بسوق شعبي في منطقة انماء بالمنصورة، الطريق الذي يربط مديرية البريقا بالمنصورة، وهو نفس الطريق الذي يؤدي إلى مقر قيادة التحالف العربي بعدن.
وأضاف أن الانفجار لم يسفر حتى الآن عن أي إصابات.
ويعد مكان الانفجار خط مرور للعديد من القيادات العسكرية والأرتال التابعة للتحالف.
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