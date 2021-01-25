السفير الإسرائيلي بأثينا يتحدث عن علاقات تل أبيب مع اليونان والدول العربية

أكد السفير الإسرائيلي بأثينا، يوسي عمراني، اليوم الاثنين، أن تعاون تل أبيب مع اليونان والدول والعربية يعزز الدور الأميركي بالمنطقة، مشيرا إلى أن العلاقات مع أثينا لم تتطور بعد إلى أقصى إمكاناتها.

وفي مقابلة له مع صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، أشاد العمراني بالتقدم المحرز في السنوات الأخيرة من قبل البلدين اللذين أقاما، إلى جانب قبرص، علاقات قوية في جميع المجالات، من البحث ومكافحة الحرائق والثقافة إلى السياحة والدفاع.

وقال: "نحن شركاء، وجيران، ونرى الكثير من الأمور المشتركة ونشترك في مصلحة واضحة في الاستقرار وازدهار السلام في المنطقة"، مشيرا إلى أهمية اتفاقيات المشتريات الدفاعية الأخيرة.

وأضاف السفير الإسرائيلي: "أعتقد أنهم يساعدون في تعزيز العلاقات بين البلدين، ولكن النظر إليها على أنها ذروة أو ذروة للعلاقة بين البلدين، سيكون خطأ؛ لماذا ا؟ لأنه لا يزال لدينا الكثير مما نأمله، لا يزال لدينا مجال لتطوير العلاقة بشكل أكبر".

وشدد العمراني أيضا على أن التعاون متعدد الأطراف بين اليونان وإسرائيل والدول العربية يمكن أن يعزز الدور الأمريكي بالمنطقة.

وأضاف أن هدف إسرائيل هو أيضا تحسين العلاقات مع تركيا.

وأشار إلى أن تحسين العلاقات عبر الحوار المنتظم مع جميع الدول هو سياسة خارجية مشروعة، موضحًا أن ذلك لن يتم على حساب العلاقات مع اليونان وقبرص.

وقال: "يجب أن أكرر وأكرر أن العلاقة الإسرائيلية اليونانية، وفي هذا الصدد، العلاقة الإسرائيلية الهيلينية مع اليونان وقبرص، هي أحد أهم إنجازات السياسة الخارجية الإسرائيلية في العقد الماضي وما بعده"، واصفًا العلاقة بأنها "شرط لا غنى عنه وليست لعبة محصلتها صفر".