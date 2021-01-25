فرنسا وألمانيا وبريطانيا تدين محاولة شن هجوم بالصواريخ على العاصمة السعودية

أدانت ألمانيا وفرنسا بريطانيا اليوم /الإثنين/ تعرض العاصمة السعودية (الرياض) لمحاولة شن هجوم بصاروخ تم اعتراضه بنجاح من قِبل القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وذكرت الدول الثلاث في بيان مشترك - أن انتشار واستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار يقوض أمن المنطقة واستقرارها، مشددة على دعمها للمملكة العربية السعودية في حقها للدفاع عن الأمن والسلامة الإقليمية.

كان التحالف العربي قد أعلن أنه أحبط هجوما يوم /السبت/ استهدف العاصمة "الرياض".