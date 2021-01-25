محامية ديناميكية ومديرة موهوبة.. من هي صايمة محسن أول مسلمة تتولى منصب المدعي العام بأمريكا؟

اعتبارا من الثاني من شهر فبراير المقبل، تتقلد صايمة محسن، منصب المدعي العام بولاية ميشيجان الأمريكية، لتصبح أول مسلمة تتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة.

وبحسب موقع «ديترويت فري برس»، ستتولى محسن، صاحبة الـ52 عاما، منصبها بعد أن يتنحى المدعي العام الحالي للمنطقة ماثيو شنايدر، في 1 فبراير، حيث أعلن استقالته من منصبه الذي شغله لمدة 3 سنوات بعدما عينه ترامب في 2018 وحظي بموافقة مجلس الشيوخ في عام 2019.

والخميس الماضي، قال شنايدر، إن محسن، التي تشغل حاليًا منصب مساعد المدعي العام بشرق ميشيجان، ستحل محله، وأضاف: "أنا سعيد للغاية بترك منصبي بين أيدي واحدة من أفضل المدعين الفيدراليين الذين عرفتهم على الإطلاق؛ صايمة محسن".

ووصفها بأنها "محامية ديناميكية ومديرة موهوبة، وبصفتها أول مدعية فيدرالية مهاجرة مسلمة في التاريخ الأمريكي، فإن توليها منصبها أمر تاريخي حقًا، وستكون مدافعة عن مجتمعنا».

وقالت "محسن"، في بيان، "إنه لشرف عظيم أن أخدم مواطني المنطقة الشرقية من ميشيغان بصفتي مدعيًا عامًا" وتابعت: "إنني ملتزمة بالوفاء بمهمتنا الأساسية المتمثلة في تطبيق القانون بأمانة والسعي لتحقيق العدالة للجميع".

ستحتاج "صايمة"؛ إلى ترشيح بايدن وموافقة الكونجرس للبقاء في المنصب رسميًا.

وولدت صايمة محسن في باكستان، وعملت مدعيًا فيدراليًا منذ عقود، ومنذ عام 2002 عملت في مكتب المدعي العام.

وذكرت وزارة العدل، في بيان إن محسن خدمت في وحدة مكافحة العنف والجرائم المنتظمة بمكتب المدعي العام الأمريكي، وفرقة مكافحة المخدرات، ووحدة الجرائم العامة.

وأضافت لديها "خبرة كبيرة في التعامل مع مجموعة واسعة من القضايا".

وتخرجت محسن في جامعة روتجرز في نيوجيرسي وحصلت على بكالوريوس ودرجة في القانون، وأصبحت مساعد المدعي العام في مدينة نيويورك، ثم عملت في قسم العدالة الجنائية بولاية نيوجيرسي، ونائب المدعي العام للجريمة المنظمة والابتزاز.

وفي 2018، تولت محسن منصب مساعد المدعي العام الأول للمنطقة الشرقية من ميشيجان، وهو منصب غير سياسي، بحسب وزارة العدل.

وقال «ديترويت فري برس» إن محسن بصفتها مهاجرة مسلمة من أصل آسيوي، ستجلب التنوع إلى المنصب المهم، وهو المسؤول الفيدرالي الرئيس لتطبيق القانون في الجزء الشرقي من الولاية.

وبحسب موقع "ديترويت فري برس"، يوجد في ميشيجان عددا كبيرا من المسلمين، ومن بينهم جالية كبيرة من الباكستانيين، كما تضم الولاية العديد من المساجد في جميع أنحاءها.

وكان بعض المسلمين محامين يعملون في مكاتب المدعي العام في ميشيجان، مثل المحامية العامة المسلمة فدوى حمود، لكن لم يكن هناك مدع عام فيدرالي كبير مسلم.

وتابع الموقع بالقول إن منصب القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة ليس منصبًا دائمًا، ويمكن للقضاة اختيار وكيل مؤقت لاحقًا.