نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "موديرنا": لقاحنا المضاد لكورونا فعال في مواجهة السلالة المتحورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت شركة موديرنا الأمريكية، اليوم الاثنين، إن لقاح المضاد لفيروس كورونا فعال في مواجهة السلالة المتحورة في بريطانيا وجنوب افريقيا.

وكانت السلطات الألمانية، أعلنت توزيع الجرعات الأولى من لقاح شركة موديرنا ضد فيروس كورونا، وذلك بعد أسبوعين من بداية التطعيم بلقاح شركتي بيونتيك فايزر.

وقالت السلطات الألمانية، إنها ستستلم نحو مليوني جرعة من لقاح موديرنا بحلول نهاية الربع الأول من العام الجاري، ونحو 50 مليون جرعة بحلول نهاية العام ، حسب ما أفاد وزير الصحة، ينس شبان.

وقد حصل أكثر من 600 ألف شخص، على الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 19 في ألمانيا منذ بداية حملة التلقيح، حسب معهد روبرت كوخ للسيطرة على الأمراض.