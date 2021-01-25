كيفية تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الإبتدائي 1443 ومواعيد التسجيل عبر نظام نور والملفات والسن المطلوب

أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن بدء تسجيل الطلاب المستجدين للعام الدراسي الجديد 1443 عبر نظام نور المختص بكافة الخدمات التعليمية للطلاب، وأعلنت الوزارة عن مراحل تقديم الطلاب والطالبات في كافة المدارس السعودية سواء في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، أو مدارس التعليم العام وذلك لجميع الطلاب الراغبين في التقدم والتسجيل في الصف الأول الإبتدائي سواء من السعوديين أو غير السعوديين أو الطلاب الغير سعوديين من أمهات سعوديات، والطلاب غير السعوديين الذين يتم معاملتهم معاملة الطلاب السعوديين، والطلاب خريجي روضات المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأهلية، حيث ننشر كيفية تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الإبتدائي 1443 لكافة الطلاب والطالبات.

الأعمار المطلوبة للتقديم في الصف الأول الإبتدائي

بدأت عمليات تسجيل الطلاب المستجدين الجدد في الصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي الجديد 1443 عبر موقع نظام نور يوم الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جماد الآخر 1442، وستستمر عمليات تسجيل كافة الطلاب لمدة تسعة شهور حتى يوم 19 صفر 1443 الموافق 26 سبتمبر 2021، حيث سيتم غلق عمليات التسجيل في الموعد المحدد عقب تسديد الشواغر لكافة الطلاب والطالبات ممن تتراوح أعمارهم بين “الأقل من ست سنوات بثلاثة أشهر كحد أدنى” إلى سن الحادية عشر أو الأكبر منها بثلاثة أشهر فقط كحد أقصى” وذلك لكافة الطلاب فيما عدا خريجي الروضات الحكومية والأهلية المعتمدة في نظام نور، والطلاب خريجي روضات المدارس العالمية والأجنبية، والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج من داخل المملكة، أو خريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات، حيث يمكن لكافة هؤلاء الطلاب التقديم من سن ست سنوات أو أقل بمائة وثمانين يوم كحد أدنى.

مواعيد تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الإبتدائي

صورة من سجل الأسرة أو الإقامة.

صورة من التطعيمات والتحصينات الأساسية.

صورة من الكشف الطبي “تم تأجيله حتى إشعار آخر حاليا”.

صورة من شهادة الميلاد.

صورة من عقد الإيجار أو إثبات ملكية السكن.

يقوم ولي الأمر بالدخول إلى موقع نور: https://noor.moe.gov.sa/

في حال لا يمتلك حساب على الموقع يقوم بانشاء حساب جديد بالضغط على تسجيل ولي أمر لأول مرة.

استيفاء كافة البيانات اللازمة في الصفحة لانشاء الحساب، وحفظ اسم المستخدم وكلمة المرور لاستخدامه.

تسجيل الدخول إلى حساب ولي الأمر سواء باستخدام رقم الهوية أو اسم المستخدم وكلمة المرور.

من صفحة تسجيل الأبناء يقوم ولي الأمر بالضغط على كلمة إضافة طالب جديد.

تحديد وظيفة ولي الأمر واستيفاء كافة بيانات الطالب والمدرسة المطلوبة.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة.

تأكيد طلب تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الإبتدائي 1443.

المرفقات المطلوبة لتسجيل طالب مستجد في نظام نوركيفية تسجيل طالب مستجد في الصف الأول الإبتدائي 1443