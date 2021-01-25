تردد قناة السعودية الرياضية HD على النايل سات وعرب سات وجميع الاقمار 2021

تردد قناة السعودية الرياضية HD، التي تبث مباريات اليوم للدوري السعودي للمحترفين والعديد من أهم المباريات الدولية للمنتخب الوطني السعودي، حيث تعد قناة KAS SPORTS أو السعودية الرياضية من أهم وأفضل القنوات الرياضية المفتوحة في الوطن العربي حيث تنقل كافة المباريات بتقنيات متطورة للغاية، لذا تجد الكثير من محبي الرياضة في الوطن العربي مهتم جدا بطريقة تثبيت تردد قناة السعودية الرياضية، لهذا قمنا بشرح كافة ترددات القناة علي القمر الصناعي نايل سات وكذلك القمر الصناعي عرب سات وياه سات وهود بيرد.

أصبح الآن بإمكانك عزيزي المواطن في كافة أنحاء العالم إستقبال تردد قنوات السعودية الرياضية الجديدة علي القمر الصناعي نايل سات عبر تسجيل التردد الجديد كالتالي:



التردد: 12284

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500

مصحح الخطأ: 5/6

الاستقطاب: عمودي.

قم الآن بتسجيل تردد القناة السعودية الرياضية من خلال كتابة التردد التالي:

التردد: 12015

القمر الصناعي: عرب سات

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

مصحح الخطأ: 5/6

القمر الصناعي: ياه سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

التردد: 12654

القمر الصناعي: هوت بيرد

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

بعد أن قمنا بتوضيح التردد الجديد لقنوات السعودية الرياضية KAS SPORTS والتي تنقل كل ما يهم الشأن السعودي والعربي بالإضافة إلي كافة احداث الكرة العالمية، وبشكل خاص أحداث الدوري الانجليزي الممتاز، إضافة علي ذلك بث بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والتي تلقي اهتمام الكثيرين، وبطولة خادم الحرمين الشريفين دوري المحترفين السعودي والذي يشهد منافسة مشتعلة للغاية بين الأهلي والهلال والشباب وتعد فرق النقاط بينهم قليل، والتي يمكنك متابعتنا عبر تردد قناة السعودية الرياضية HD.