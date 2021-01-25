مجلس الشورى يعلن الموافقة على نظام التخصيص خلال جلسته اليوم

انعقدت اليوم جلسة مجلس الشورى، برئاسة الشيخ/ عبد الله آل الشيخ، وتضمنت الجلسة الموافقة على نظام التخصيص، ووفق ذلك، طالب المجلس، مستشفى الملك خالد للعيون، بضرورة إعادة هيكلة توجهاتها الاستراتيجية، بناءً على الأسس التنظيمية، وبما يمن تحقيق الكفاءة العالية، وتحسين مستوى الأنشطة، وتجنب حدوث أي مشكلات في الجانب التنظيمي.

نظام التخصيص الجديد

وأضاف، أن المستشفى لا بد أن تقوم بالتوسع في الأطر الطبية، بالتعاون مع كبرى المؤسسات الطبية في المملكة العربية السعودية، داعيًا المستشفى، إلى ضرورة التنسيق مع المؤسسات المعنية ذات الصلة، من أجل الحصول على الدعم، وذلك من أجل إنشاء مركز متخصص في الطب الاتصالي، والعمل على توفير كافة مستلزماته.

وفي نفس الجلسة، طالب المجلس، هيئة المساحة الجيولوجية، بضرورة التعاون مع وزارة الطاقة، بهدف التعرف على أماكن التصدعات، والبدء في حصرها، وخصوصًا تلك الموجودة في أماكن حقل الغاز، والتي نتجت عن استخراج الزيوت، وجاءت تلك الخطوة بعد التوصية التي قدمها المجلس، السيد/ نبيه البراهيم.

وفي نفس السياق، قام المجلس، بتوجيه دعوة إلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى ضرورة توفير كافة البيانات المتعلقة بالصناعة، والتي من خلالها يتم التعرف على الثروات التي يوفرها قطاع التعدين، والمواد الخام المستخدمة في كافة المصنوعات المحلية، من أجل تشجيع فرص الاستثمار الصناعي في المملكة، مُطالبًا، الوزارة بضرورة بالتعاون مع الجهات المعنية، من أجل تحسين فرص تأسيس مصانع جديدة داخل المدن الجديدة.

واشتمل القرار أيضًا، توجيه الوزارة إلى ضرورة إزالة كافة العقبات التي تقف في طريق المستثمرين في المجال الصناعي، وذلك عند تقديم طلبات لإنشاء مصانع وطنية، ويأتي ذلك من خلال تيسير الإجراءات، وطرح دليل إرشادي، ومبادرات، لمخرجات أكثر كفاءة وفاعلية.

كما اشتملت الجلسة، على مجموعة من التوصيات لصندوق التنمية الصناعي بالمملكة، وذلك من أجل تطوير سبل ووسائل التمويل، من الوصول إلى استخدام مثالي لكافة الموارد، وعمل توازن بين التمويل الذي تم الموافقة عليه، وبين الأنواع الأخرى التي لم يتم صرفها بعد، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة، لدعم الصناعة وتمويلها في المناطق الجديدة.