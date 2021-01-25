مميعات الدم قد تساعد مرضى كورونا

كشفت دراسة علمية حديثة أن جرعات مميعات الدم، يمكن أن تساعد عددا كبيرا من مرضى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″. وأشارت الدراسة العلمية المنشورة عبر وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية إلى أن الجرعات الكاملة من مميعات الدم مثل عقاقير “الهيبارين” يمكن أن تساعد مرضى “كوفيد 19″ المصابين بأمراض متوسطة في المستشفى. وتساعد تلك العقاقير على تجنب الحاجة إلى أجهزة التنفس أو غيرها من وسائل دعم الأعضاء. وأظهرت النتائج الأولية من 3 دراسات دولية كبيرة، تختبر علاجات مختلفة لفيروس كورونا، في معاهد الصحة الوطنية الأمريكية والجهات الراعية، أن تلك الوسيلة الجديدة يمكن أن تساعد الأطباء على اتخاذ قرار بشأن الرعاية المناسبة. ويحصل جميع مرضى “كوفيد 19″، الذين يدخلون المستشفى تقريبًا حاليًا على جرعات منخفضة من مميعات الدم، لمحاولة منع تكون الجلطات، وتفاقم حالة مصابي كورونا.

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