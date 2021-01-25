وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، وصف روته تلك الأحداث بأنها "عنف إجرامى" أثناء خروجه من مكتبه فى لاهاى، قائلا: "هذا لا علاقة له بالاحتجاج.. هذا عنف إجرامى، وسنتعامل معه على هذا الأساس".
وقالت الشرطة، إن المئات اعتقلوا بعد الأحداث التى وقعت مساء السبت، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، موضحة أن بعض مثيرى الشغب رشقوا الشرطة بالحجارة، وأحيانًا بسكاكين، كما أحرقوا موقعا لفحوص كورونا.
وبحسب التقارير الحكومية، سجلت هولندا حتى الآن 13.540 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى 944 ألف إصابة بالوباء.
وكانت السلطات الهولندية أغلقت المدارس والمتاجر غير الأساسية منذ منتصف ديسمبر الماضى، بعد إغلاق الحانات والمطاعم. وفرضت الحكومة حظر للتجول اعتبارًا من السبت، جراء مخاوف من انتشار سريع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا التى ظهرت فى بريطانيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء هولندا: الاحتجاجات على حظر التجول عنف إجرامى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.