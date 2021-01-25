رئيس وزراء هولندا: الاحتجاجات على حظر التجول عنف إجرامى

جدة - نرمين السيد - أعرب رئيس الوزراء الهولندى، مارك روته، اليوم الإثنين، عن استيائه إزاء أعمال الشغب التى شهدتها البلاد فى مطلع الأسبوع، عندما هاجم خلالها متظاهرون الشرطة وأضرموا النيران احتجاجًا على فرض حظر تجول ليلى فرضته الحكومة لكبح انتشار فيروس كورونا،





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، وصف روته تلك الأحداث بأنها "عنف إجرامى" أثناء خروجه من مكتبه فى لاهاى، قائلا: "هذا لا علاقة له بالاحتجاج.. هذا عنف إجرامى، وسنتعامل معه على هذا الأساس".

وقالت الشرطة، إن المئات اعتقلوا بعد الأحداث التى وقعت مساء السبت، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، موضحة أن بعض مثيرى الشغب رشقوا الشرطة بالحجارة، وأحيانًا بسكاكين، كما أحرقوا موقعا لفحوص كورونا.

وبحسب التقارير الحكومية، سجلت هولندا حتى الآن 13.540 وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى 944 ألف إصابة بالوباء.

وكانت السلطات الهولندية أغلقت المدارس والمتاجر غير الأساسية منذ منتصف ديسمبر الماضى، بعد إغلاق الحانات والمطاعم. وفرضت الحكومة حظر للتجول اعتبارًا من السبت، جراء مخاوف من انتشار سريع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا التى ظهرت فى بريطانيا.