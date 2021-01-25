الرئيس الصينى يحذر من حرب باردة تقود العالم إلى طريق مسدود

جدة - نرمين السيد - وخلال افتتاحه المنتدى الذى يُعقد افتراضيًا هذه السنة، دافع شى عن التعددية والعولمة، وهو نفس ما فعله قبل 4 سنوات، قبيل وصول الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى الحكم فى الولايات المتحدة، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقال الرئيس الصينى، إن "تشكيل مجموعات أو إطلاق حرب باردة جديدة، ونبذ الآخرين أو تهديدهم أو ترهيبهم، وفرض انقسامات أو عقوبات أو تعطيل شبكات التموين بهدف العزل، سيساهم فى دفع العالم إلى الانقسام وحتى المواجهة".

وأضاف شى جين بينج: "المواجهة ستوصلنا إلى طريق مسدود".