جدة - نرمين السيد - وخلال افتتاحه المنتدى الذى يُعقد افتراضيًا هذه السنة، دافع شى عن التعددية والعولمة، وهو نفس ما فعله قبل 4 سنوات، قبيل وصول الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى الحكم فى الولايات المتحدة، حسبما ذكرت "فرانس برس".
وقال الرئيس الصينى، إن "تشكيل مجموعات أو إطلاق حرب باردة جديدة، ونبذ الآخرين أو تهديدهم أو ترهيبهم، وفرض انقسامات أو عقوبات أو تعطيل شبكات التموين بهدف العزل، سيساهم فى دفع العالم إلى الانقسام وحتى المواجهة".
وأضاف شى جين بينج: "المواجهة ستوصلنا إلى طريق مسدود".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الصينى يحذر من حرب باردة تقود العالم إلى طريق مسدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.