بايدن: سأتخذ إجراءات اليوم لإنقاذ الشركات الأمريكية من الإغلاق

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، فمن المرتقب أن يوقع بايدن قرارًا يدعو المؤسسات الفيدرالية لشراء منتجات أمريكية، تزامنًا مع أسبوع حاسم من المفاوضات بين الجمهوريين والديمقراطيين لإقرار خطة بايدن التحفيزية، وسط معارضة بعض الجمهوريين نظرًا لضخامة الخطة التى تصل إلى 1.9 تريليون دولار.

وبحسب الوكالة الفرنسية، أوضح مسؤول أمريكى أن بايدن يهدف بقراره المرتقب لدفع الإنتاج المحلى، وإنقاذ الوظائف فى الولايات المتحدة التى تعانى أثارًا اقتصادية صعبة بسبب أزمة كورونا.