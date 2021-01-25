بايدن يعلن عن إجراءات لدعم الشركات المتضررة من كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، أنه سيتخذ إجراءات لدعم العمال والشركات الأمريكية الذين تضرروا من جائحة كورونا.
وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "هناك الكثير من الأعمال في أنحاء البلاد على وشك إغلاق أبوابها بسبب الأزمات التي نواجهها".
وأضاف بايدن أن تلك الأعمال بحاجة إلى مساعدة عاجلة، لافتًا إلى أنه سيتخذ إجراءات لدعم تلك المشروعات والعمال.
وكان بايدن أكد أمس، أنه سيوقع على قرارات وصفها بـ "التاريخية" لتقديم الإغاثة إلى العائلات الأمريكية والتصدي للتحديات التي تواجهها الولايات المتحدة في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.
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