بعد 25 سنة.. استقالة مسئول كويتي كبير

قدم أمين عام مجلس الوزراء الكويتي عبداللطيف الروضان استقالته، بعد قضائه أكثر من 25 عامًا في المنصب.
فيما أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن شكره لعبداللطيف الروضان الأمين العام لمجلس الوزراء المستقيل، وفقا لصحيفة "الراي" الكويتية.
وقال المجلس إن عبداللطيف الروضان تفانى بخدمة بلده في كافة الظروف والأزمات والتحديات، وقدم استقالته بعد عطاء وإخلاص.
كما أعرب عن تقديره للجهود المخلصة التي قام بها خلال مدة خدمته، وأدى خلالها أعمال متميزة في مجالات الخدمة العامة.
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