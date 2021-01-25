نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا يحتفل بعيد الشرطة على طريقته الخاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا برئاسة الأستاذ محمد رشاد الزفزاف بعيد الشرطة على طريقته الخاصة.

وأصدر الاتحاد بيانا، قال فيه :"نحن نحتفل اليوم بعيد الشرطة فإن اتحاد الجاليات المصرية فى أوروبا يثمن بكل تقدير واحترام التضحيات والنضال التى تقوم به الشرطة المصرية فى مكافحة الارهاب والذى هى امتداد للكفاح الوطنى على مدى العقود والتى كان ابرزها دور الشرطة فى بور سعيد فى عام 1956".

وأضاف البيان:"وإذ تقوم الشرطة بدور فاعل فى تأمين الجبهة الداخلية المصرية فإن الإتحاد يقدر بكل احترام وإجلال شهدائنا من أبناء الشرطة الذين ضحوا من أجل الوطن وسلامته".