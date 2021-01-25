مواصفات هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra 5G وسعره في السعودية

قامت شركة سامسونج بالإعلان عن هاتفها الجديد Samsung Galaxy S21 Ultra 5G بعد أن حققت نسبة كبيرة من الأرباح في الأسواق، حيث يتميز الهاتف بمعالج أداء قوي جداً في تحميل الألعاب الثقيلة، كاميرا الهاتف الأمامية والخلفية قوية جداً وسوف تكون الأحداث في عام 2021، بطارية الهاتف تكفي ليوم كامل، خامات الهاتف أنيقة وفخمة، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مواصفات وسعر هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra 5G المتوقعة.

مواصفات هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

يحتوي هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra 5G على بعض المواصفات وهي كالتالي:-

تصنيع خامات الهاتف من الالمنيوم والزجاج. يتوفر من الهاتف اللون الأسود واللون الفضي. يأتي الهاتف بمعالج من نوع Exynos 2100 ثماني النواة والذي ياتي بدقة تصنيع 5 نانومتر الموفرة جدا للطاقة، ويأتي بمعالج رسومي من نوع Qualcomm Snapdragon 875. يأتي الهاتف مقاوم للماء حتى متر ونصف تحت الماء لمدة نصف ساعة والغبار بشهادة IP68. تأتي شاشة الهاتف من نوع Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 بوصة وبدقة 3200*1440 بيكسل. يأتي الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11. تأتي ذاكرة التخزين الداخلية للهاتف من نوع UFS 3.1، حيث يأتي الهاتف بثلاث إصدارات منها الإصدار الأول والثاني يأتي بذاكرة تخزين بدقة 128 أو 256 جيجابايت مع رام 12 جيجابايت، يأتي الإصدار الثالث بدقة 512 جيجابايت مع رام عملاق 16 جيجابايت. يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري مكوان الشريحة الثانية للهاتف لزيادة التخزين. تأتي كاميرا الهاتف الخلفية خماسية حيث تأتي الكاميرا الأولي للهاتف بدقة 108 ميجابيكسل من الجيل الثاني بفتحة عدسة F1.8 مع وجود مثبت بصري OIS، تأتي الكاميرا الثانية للهاتف بدقة 10 ميجابيكسل تاتي ايضا بمثبت بصري OIS مع التكبير الرقمي 10x optical zoom، تأتي الكاميرا الثالثة للهاتف بدقة 10 ميجابيكسل مع وجود مثبت بصري OIS، تأتي الكاميرا الرابعة للهاتف للتصوير بزاوية عريضة الترا وايد بدقة 12 ميجابيكسل، تأتي الكاميرا الخامسة TOF 3D، بالإضافة الي فلاش من نوع ليد. تأتي الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 40 ميجابيكسل بفتحة عدسة F2.2 تدعم اوضاع Auto-HDR و Dual video call تصوير الفيديوهات بدقة 4K بسرعة 30 أو 60 إطار في الثانية. تأتي بطارية الهاتف من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 5000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، والشحن اللاسلكي بقوة 15 وات. يدعم الهاتف منفذ من نوع USB Type-C 3.2 ويدعم خاصية OTG. يدعم الهاتف مستشعر بصمة الأصابع الموجود أسفل الشاشة. يدعم الهاتف مستشعرات أخري منها والباروميتر والتسارع والتقارب والجيروسكوب. يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس ويأتي بشريحتين اتصال من نوع Nano SIM.

أسعار الهاتف

سوف نتعرف على بعض الأسعار المتوقعة لهاتف Samsung Galaxy S21 Ultra 5G وهي كالتالي:-