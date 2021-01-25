حدد بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية شروط الحصول المواطنين على منتج نفاذ لتمويل العمل الحر والأسر المنتجة، وذلك تزامنًا مع انطلاق المرحلة الثانية للتقديم. وأعلن البنك في تغريدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر “بدأت عملية التقديم للمرحلة الثانية من نفاذ”، وحدد شروط الحصول علي التمويل وهي كالآتي: شروط تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر طالب التمويل عن 18 عامًا هجريا ولا يزيد على 60.

ألا يكون طالب التمويل مدينا لبنك التنمية الاجتماعية بأي قرض.

ألا يتجاوز الدخل الشهري له عن 14 ألف ريال سعودي. شروط تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية وأوضح بنك التنمية في بيان له أنه علي طالب التمويل تقديم ضمانًا للحصول علي التمويل، مع تحديد نشاط العمل الذي يرغب بمزاولته مع تقديم وثيقة تثبت ذلك، وكذلك اجتياز الفحص الائتماني، وأشار البنك إلي أن مدة سداد القرض لا تتعدي 40 شهرًا. خطوات الحصول علي تمويل نفاذ خطوات الحصول علي تمويل نفاذ ويمكن للسادة المواطنين الراغبين في الحصول علي تمويل نفاذ اتباع الخطوات التالية: الدخول علي عبر البوابة الإلكترونية لبنك التنمية.

تقديم الطلب

يتم استقبال الطلب والتحقق من أهلية المستفيد للمنتج.

طباعة المستندات والنماذج المطلوبة من النظام.

تحديد موعد البريد، ثم يتم إرسال المستندات عبر البريد.

ثم يقوم البنك بصرف التمويل للمستفيد. الفئات المستهدفة من نفاذ الموظفين الذين يحصلون علي راتب 14 ألف ريال وأقل

العاطلين عن العمل

الغير مخدومين عبر قنوات التمويل التقليدية الفئات المستهدفة من نفاذ كان هذا أهم ما جاء حول شروط المرحلة الثانية لتمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية والفئات المستهدفة، وفي حال وجود أي استفسارات لا تترد في ترك تعليق علي هذة الصفحة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط تمويل نفاذ من بنك التنمية الاجتماعية “المرحلة الثانية” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.