“أسرار” شحن جواهر فري فاير مجاناً وبطريقة شرعية 2021

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لعبة فري فاير واحدة من الألعاب التي حققت شهرة واسعة في الآونة الأخيرة بين الكثير من الأشخاص على مستوى العالم، ولكن خلال اللعبة يرغب الأشخاص في إيجاد طريقة لشحن جواهر مجانياً، وهذا الأمر لا يعرفه البعض ولكن سوف نوضحه لكل لاعبي هذه اللعبة.لعبة فري فاير
الكثير من الأشخاص يلعبون لعبة فري فاير ويرغبون في شراء الجواهر مجانياً لكي يحصلون على الأسلحة والعديد من المزايا الأخرى.
فهي عبارة عن لعبة خاصة بالقنص والرماية واستطاعت أن تحصل على شهرة كبيرة في وقت قصير فهي متشابهة لحد كبير مع لعبة ببجي، ولكن خلال اللعب يتم وضعك في جزيرة عشوائية كل 10 دقائق وتواجه وتحارب 49 لاعب لكي تحصل على لقب الناجي الأخير وضرورة أن تظل على قيد الحياة فيها.خطوات شحن جواهر فري فاير
يُمكنكم الآن شحن جواهر فري فاير عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:
- الذهاب أولاً إلى متجر جوجل بلاي على الهاتف الخاص بك.
- قم بتحويل المتجر لحساب أمريكي لكي تتمكن من الحصول على الجواهر.
- نبدأ بعد النقاط عن طريق التطبيقات التي تمنحك النقاط بعد عملية التنزيل أو التحميل.
- نحول النقاط عن طريق رصيد بطاقة المتجر ثم نفتح عروض جواهر فري فاير.
- بعدها سوف تحصل على الجواهر عن طريق الرصيد عبر جوجل بلاي.
لعبة فري فاير حازت إعجاب الكثيرين مما دفعهم للبحث عن طريقة مجانية للحصول على شحن جواهر، ولكي تتمكن من ذلك ينبغي عليك تحويل المتجر إلى امريكي ويُمكنك ذلك عن طريق ما يلي:
- أولاً نذهب إلى المتجر الخاص بنا على الهاتف المحمول ونضغط على علامة التي يوجد بها ثلاث نقاط.
- ننتقل إلى طرق الدفع ثم اختيار إعدادات الدفع الأخرى وبعدها يتم اختيار العلامة التي تخص تطبيق جوجل كروم.
- انتقل إلى علامة الثلاث شرائط وبعدها اختر الإعدادات ثم قم بتعديل البلد إلى أمريكا.
- اكتب العنوان ووصف للعنوان الخاص بك الأمريكي واضغط على حفظ كافة البيانات التي أدخلتها.
- وأخيراً سوف يتحول حسابك إلى حساب أمريكي وتتمكن من شحن جواهر فري فاير مجاناً.
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