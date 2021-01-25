“أسرار” شحن جواهر فري فاير مجاناً وبطريقة شرعية 2021

لعبة فري فاير واحدة من الألعاب التي حققت شهرة واسعة في الآونة الأخيرة بين الكثير من الأشخاص على مستوى العالم، ولكن خلال اللعبة يرغب الأشخاص في إيجاد طريقة لشحن جواهر مجانياً، وهذا الأمر لا يعرفه البعض ولكن سوف نوضحه لكل لاعبي هذه اللعبة.

لعبة فري فاير

الكثير من الأشخاص يلعبون لعبة فري فاير ويرغبون في شراء الجواهر مجانياً لكي يحصلون على الأسلحة والعديد من المزايا الأخرى.

فهي عبارة عن لعبة خاصة بالقنص والرماية واستطاعت أن تحصل على شهرة كبيرة في وقت قصير فهي متشابهة لحد كبير مع لعبة ببجي، ولكن خلال اللعب يتم وضعك في جزيرة عشوائية كل 10 دقائق وتواجه وتحارب 49 لاعب لكي تحصل على لقب الناجي الأخير وضرورة أن تظل على قيد الحياة فيها.

خطوات شحن جواهر فري فاير

يُمكنكم الآن شحن جواهر فري فاير عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:

الذهاب أولاً إلى متجر جوجل بلاي على الهاتف الخاص بك.

قم بتحويل المتجر لحساب أمريكي لكي تتمكن من الحصول على الجواهر.

نبدأ بعد النقاط عن طريق التطبيقات التي تمنحك النقاط بعد عملية التنزيل أو التحميل.

نحول النقاط عن طريق رصيد بطاقة المتجر ثم نفتح عروض جواهر فري فاير.

بعدها سوف تحصل على الجواهر عن طريق الرصيد عبر جوجل بلاي.

خطوات تحويل المتجر إلى متجر أمريكي لشحن جواهر لعبة فري فاير

لعبة فري فاير حازت إعجاب الكثيرين مما دفعهم للبحث عن طريقة مجانية للحصول على شحن جواهر، ولكي تتمكن من ذلك ينبغي عليك تحويل المتجر إلى امريكي ويُمكنك ذلك عن طريق ما يلي: