نتيجة |1-0| ملخص مباراة الهلال والفيصلي الشوط الأول بالدوري السعودي 2021

جاءت نتيجة مباراة الهلال والفيصلي اليوم في الدوري السعودي للمحترفين 2021، لصالح الزعيم الذي يحتل صدارة ترتيب دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل لقاءات الأسبوع الخامس عشر، وبعد فوزه تصبح الصدارة لصالحه برصيد 32 نقطة وتفوقه علي أهلي جدة، تمكن جوميز من تسجيل الهدف الأول في شباك الفريق الخصم بالشوط الأول خلال الدقيقة 20 من اللقاء.الهلال والفيصلي الآن ترتيب الدوري السعودي
قبل أن نرفق إليكم ملخص مباراة الهلال اليوم، نتعرف معكم علي تفاصيل المباراة المقامة علي ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن لقاء الذهاب بتعليق حماد العنزي علي قناة KSA Sports 1 HD، ونستمتع بلقاء ناري للزعيم، وسنتعرف معكم خلال الجدول القادم علي ترتيب الدوري السعودي 2021 والهدافين.
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الهلال 1 - 0
|15
|9
|5
|1
|15
|8:23
|15
|32
|2
|الأهلي
|15
|9
|2
|4
|15
|21:24
|3
|29
|3
|الشباب 0 - 1
|15
|7
|5
|3
|15
|18:23
|5
|26
|4
|الاتحاد
|15
|6
|7
|2
|15
|13:18
|5
|25
|5
|التعاون
|15
|6
|6
|3
|15
|10:18
|8
|24
|6
|الوحدة 1 - 0
|15
|7
|2
|6
|15
|18:18
|0
|23
|7
|أبها
|15
|6
|3
|6
|15
|21:19
|-2
|21
|8
|الإتفاق
|15
|6
|3
|6
|15
|25:24
|-1
|21
|9
|النصر
|15
|6
|3
|6
|15
|20:23
|3
|21
|10
|القادسية
|15
|5
|5
|5
|15
|23:22
|-1
|20
|11
|الفتح
|15
|5
|3
|7
|15
|25:22
|-3
|18
|12
|الرائد
|15
|4
|4
|7
|15
|21:18
|-3
|16
|13
|الفيصلي 0 - 1
|15
|3
|6
|6
|15
|21:17
|-4
|15
|14
|الباطن
|14
|3
|4
|7
|16
|23:19
|-4
|13
|15
|ضمك
|15
|3
|3
|9
|15
|27:18
|-9
|12
|16
|العين
|14
|3
|1
|10
|16
|28:16
|-12
|10
تعرفنا علي الترتيب وتفاصيل لقاء الليلة، ولكن سنرفق لكم في عجالة سريعة المتابعة لنتيجة اللقاء، والتعرف علي مصير الزعيم بعد لقاءه أمام الفيصلي.ملخص مباراة الهلال اليوم
انطلق شوط المباراة الأول، ونزل لاعبي الفريقين أرضية اللقاء، ويأتي اللقاء وفقاً للنتيجة والتحليلات الآتية:
الزعيم 1-0 الفيصلي
- تمكن لاعبي الزعيم من تسجيل الهدف الأول، لتصبح الصدارة لهم بعد 20 دقيقة من شوط اللقاء الأول.
- أحرز النجم جوميز هدفه الأول بلقاء الليلة، ليصبح في المركز السادس من ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين.
- يقترب الشوط الأول من نهايته، وتظل النتيجة لصالح الفريق صاحب الصدارة.
- نهاية الشوط الأول بتقدم الزعيم، ونتابع معكم نتيجة مباراة الهلال والفيصلي اليوم بعد بدء الشوط الثاني.
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