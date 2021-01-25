أحدث قرارات وزير التعليم السعودي بخصوص الحضور أم التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي 1442

أحدث قرارات وزير التعليم السعودي الذي ينتظرها جميع أولياء الأمور والطلبة والطالبات داخل المملكة العربية السعودية، وهي القرارات الحديثه من وزير التعليم التي تشغل بالهم بعد ما مروا بأوقات عصيبة بالفصل الدراسي الأول الذي قد انتهى منذ عدة أسابيع، وقد فام السيد وزير التعليم حمد أل الشيخ باجتماع فوري قبل أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي، وكانت تختص قراراته عملية التعليم عن بعد أثناء الفصل الدراسي الثاني، كما أن المشاورات دارت حول طريقة استمرار المنظومة التعليمية عن بعد بالفصل الدراسي الثاني لعام 1441- 1442 هجري.

قد تم الإعلان عن نتائج الطلاب للفصل الدراسي الأول عن طريق الدخول إلى نظام نور بالاستعانة برقم الهوية الخاصة بالفصل الأول، وبالوقت الحالي يسأل أولياء الأمور عن ما سوف يتم وما هي أهم القرارات التي سوف يتخذها وزير التعليم السعودي، وحيث أن الرد قد جاء من وزارة التربية والتعليم السعودية بأن الدراسة عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول نجحت بشكل مبهر للغاية وذلك حينما وصلت نسبة تسجيل الطلاب لمنصة مدرستي التعليمية حوالي 98% من النسبة الكلية للطلاب.

وعبر حسابات مايكروسوفت تيمز عن طريق استخدام منصة مدرستي 1442 للطالب وكان ذلك بزيادة تعدت كل التوقعات بعد ما كان متوقع أن يكون معدل دخول الطلاب للمنصة حوالي 70% من النسبة الكلية.

وجاء من خلال أحد المؤتمرات الصحفية أن أحدث قرارات الوزير للفصل الدراسي الثاني مرتبطة باستمرار التعليم عن بعد أفضل من عدمه وهذا ما سوف يقوم بتحديد المزايا والعيوب التي واجهتها الوزارة في الفصل الدراسي الأول، وسوف يبدأ الفصل الدراسي الجديد في بداية أسابيعه كما بدأ الفصل الدراسي الأول عن بعد وبعد ذلك سوف يتم تحديد إما سوف نستمر على ذلك أو أن سوف يكون هناك تغييرات وستتم الدراسة على أرض الواقع.

تم التأكد من ناحية وزارة التعليم السعودية أن بداية الفصل الدراسي الثاني سوف تكون عن بعد من خلال بوابة المستقبل الرقمية والاستمرار على المنهج المتبع في الفصل الدراسي الأول عن طريق التواصل مع المعلمين والمعلمات من خلال منصة مدرستي لاستقبال جميع الدروس التي تخص كل صف دراسي.