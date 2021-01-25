إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 99.7 مليوناً

إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 99.7 مليوناًكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن حصيلة المصابين تجاوزت 99 مليونا و775 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 71 مليونا و764 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس 2 مليون و139 ألف وفاة.

وبحسب الإحصاءات المُعلنة فقد سجلت دول العالم الأحد، تراجعاً ملحوظاً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 455 ألف و867 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,511 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (429,490 وفاة)، والبرازيل (217,081 وفاة)، والهند (153,508 وفيات)، والمكسيك (149,614 وفاة)، وبريطانيا (97,939 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (25,702,125 إصابة)، والهند (10,668,647 إصابة)، والبرازيل (8,844,600 إصابة)، وروسيا (3,719,400 إصابة)، وبريطانيا (3,647,463 إصابة).