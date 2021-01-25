ماكرون: تحركات واسعة فى أوروبا للسيطرة على كورونا

جدة - نرمين السيد - وأمام قمة "اختر فرنسا" الاستثمارية، قال ماكرون: "فى كل مكان فى أوروبا، نتحرك فى الأسابيع المقبلة من أجل تبنى استراتيجيتنا للسيطرة بشكل أفضل على الجائحة"، حسبما نقلت "رويترز".

وتدرس حكومة ماكرون ما إذا كانت ستفرض عزلاً عامًا ثالثًا فى فرنسا، للحد من انتشار فيروس كورونا فى البلاد، حيث تم تحديد يوم الأربعاء موعدًا لعقد اجتماع لمجلس الوزراء.