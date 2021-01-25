419 ألف.. وفيات كورونا بأمريكا تتجاوز عدد ضحاياها فى الحرب العالمية الثانية

جدة - نرمين السيد - وبحسب آخر الأرقام والإحصائيات حصد فيروس كورونا فى الولايات المتحدة حتى اليوم الاثنين الموافق لـ25 يناير، أرواح 419.215 شخصا. وتجاوز عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس فى الولايات المتحدة منذ بدء تفشى الوباء 25 مليونا و127 ألف إصابة. وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشى الوباء.

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