جدة - نرمين السيد - وكانت اليونان وقعت اتفاقًا مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلى، فى أثينا اليوم الإثنين، لشراء 18 مقاتلة فرنسية من طراز رافال، وسط توترات فى شرق المتوسط مع تركيا التى تصر على التنقيب غير المشروع عن النقط والغاز فى المياه الإقليمية لجارتيها قبرص واليونان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع الفرنسية: سنقدم مشروعا لتحديث الأسطول البحري اليونانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.